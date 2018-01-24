Шпигунські фото нової Toyota RAV4 2019 модельного року показують, що автомобіль буде суттєво відрізнятись від нинішньої версії.

Toyota рідко робить серйозні зміни у дизайні своїх моделей. Наприклад, один з найпопулярніших кросоверів у світі Toyota RAV4 покоління за поколінням змінюється дуже несуттєво. Однак шпигунські знімки, які опубліковані американським виданням Autoblog, говорять про кардинальну зміну моделі у наступному поколінні.

Шпигунські знімки Toyota RAV4.

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Як видно зі знімків, вузькі "лазерні" передні фари, які використовуються на Toyota RAV4 2017 року, відійдуть у минуле. Натомість модель отримає більш широку головну оптику, яка буде ріднити RAV4 з більшими моделями Toyota.

Як вважають експерти, нове покоління компактного SUV, ймовірно, буде створено на новій платформі TGNA. Ця модульна архітектура також використовується на найновіших Toyota Camry та Prius, а також буде служити основою для більшості майбутніх легкових автомобілів Toyota.

Можливо, що нова Toyota RAV4 2019 буде виконана у стилі, вперше показному на прикладі концепт-кара FT-AC на автосалоні в Лос-Анжелесі восени 2017 року.

Концепт-кар Toyota FT-AC.

Нагадаємо, що Toyota Avalon показана в Детройті.