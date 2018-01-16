Большие автомобили пользуются популярностью в нашей стране и Toyota Avalon не исключение. Даже отсутствие официальной версии для нашего рынка не стало препятствием для предыдущей версии крупного седана.

Новая Toyota Avalon уже показана на автосалоне в Детройте. Разглашены и технические подробности. Базовым двигателем для крупного седана является 301-сильный 3,5-литровый V6. Альтернативным - 2,5-литровый четырехцилиндровый мотор на 203 л.с. Для обоих доступна только одна безальтернативная 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Комплектации пока не оглашены, но известно, что будут версии с адаптируемой подвеской, опциональной аудиосистемой JBL и базовым 7-дюймовым экраном c Apple CarPlay и Android Auto. Наверняка даже базовый список оборудования будет достаточно большим. Но не исключено, что будут предложны и достаточно дорогие опции. Цены пока держаться в секрете.

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