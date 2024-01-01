"Новатор" постраждав від дронів, але людей захистив

Перший дрон вдарив під праве переднє колесо. Автомобіль з пошкодженим колесом ще продовжив рух на добрих 4-5 кілометрів.

Потім були атаки на "Новатор" ще двох дронів та обстріл з артилерії. На щастя, прямих влучень артснарядів не сталося. Про це йдеться на сторінці заводу-виробника в Facebook.

Фото: Нацгвардія України

Бронеавтомобіль понівечений і не на ходу згодом евакуювали. На заводі "Української Бронетехніки", що випускає ці машини, пообіцяли броньовик відремонтувати.

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Лікарі своє слово також сказали: екіпаж та десант повернуться в стрій, нині хлопці в госпіталі з контузіями: у броньованій капсулі навіть від недалекого розриву міни чи снаряда гупає як усередині церковного дзвону, а тут fpv-дрони гатять по корпусу.