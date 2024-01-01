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"Новатор" пострадал от дронов, но людей защитил

Это было не одно нападение на бронеавтомобиль, а несколько: в районе Часового Яра "Новатор" попал под волну атак fpv-дронов и, получив несовместимое с эксплуатацией состояние, экипаж и десант все-таки спас.
Броневик "Новатор" удержал три атаки fpv-дронов, но миссию защиты людей выполнил - Auto24

ФОТО: Нацгвардия Украины|

Искалеченный, но миссию защиты людей выполнил

Валентин Ожго
logo16 октября, 20:46
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Первый дрон ударил под правое переднее колесо. Автомобиль с поврежденным колесом еще продолжил движение на добрых 4-5 километров.

Затем были атаки на "Новатор" еще двух дронов и обстрел из артиллерии. К счастью, прямых попаданий артснарядов не произошло. Об этом говорится на странице завода-производителя в Facebook.

Фото: Нацгвардия Украины

Бронеавтомобиль изуродованный и не на ходу впоследствии эвакуировали. На заводе "Украинской Бронетехники", выпускающем эти машины, пообещали броневик отремонтировать.

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Врачи свое слово также сказали: экипаж и десант вернутся в строй, сейчас ребята в госпитале с контузиями: в бронированной капсуле даже от недалекого разрыва мины или снаряда гудит как внутри церковного колокола, а здесь fpv-дроны бьют по корпусу.

#Автособытие #Военная техника #Новости