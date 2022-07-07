Renault повертає кредитування для фізичних осіб.
З початком війни продажі та кредитування купівлі нових автомобілів були згорнуті. Компанія “Рено Україна” однією з перших відновила продажі та сервіс автомобілів, а з 1 липня 2022 року – ще й кредитування.
Цікаво, що навіть під час воєнного стану Renault зберегла оригінальну систему продажів, коли автомобіль в кредит виявляється дешевшим, ніж за повну вартість. Знижка в залежності від моделі становить від 30 000 до 65 000 гривень.
Основні умови кредитування за програмою Renault Бонус:
- доступне тільки для фізичних осіб;
- поширюється на такі моделі: Sandero, Sandero Stepway, Logan, Duster, Megane, Captur Express, Express фургон, Koleos, Master.
- клієнтська ставка – 13,9% річних на всі моделі;
- авансовий внесок – від 30% до 50% від вартості автомобіля;
- максимальний строк кредиту – до 5 років;
- одноразова комісія при оформленні кредиту – 2,9% від суми кредиту;
- Як і раніше, збережена додаткова опція кредитування за програмою Renault Бонус: «КАСКО в кредит».
Детальні умови кредитування можна дізнатися тут та у представників офіційної дилерської мережі Renault.