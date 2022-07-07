Renault повертає кредитування для фізичних осіб.

З початком війни продажі та кредитування купівлі нових автомобілів були згорнуті. Компанія “Рено Україна” однією з перших відновила продажі та сервіс автомобілів, а з 1 липня 2022 року – ще й кредитування.

Цікаво, що навіть під час воєнного стану Renault зберегла оригінальну систему продажів, коли автомобіль в кредит виявляється дешевшим, ніж за повну вартість. Знижка в залежності від моделі становить від 30 000 до 65 000 гривень.

Основні умови кредитування за програмою Renault Бонус:

доступне тільки для фізичних осіб;

поширюється на такі моделі: Sandero, Sandero Stepway, Logan, Duster, Megane, Captur Express, Express фургон, Koleos, Master.

клієнтська ставка – 13,9% річних на всі моделі;

авансовий внесок – від 30% до 50% від вартості автомобіля;

максимальний строк кредиту – до 5 років;

одноразова комісія при оформленні кредиту – 2,9% від суми кредиту;

Як і раніше, збережена додаткова опція кредитування за програмою Renault Бонус: «КАСКО в кредит».

Детальні умови кредитування можна дізнатися тут та у представників офіційної дилерської мережі Renault.