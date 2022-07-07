Renault возвращает кредитование для физических лиц.

С началом войны продажи и кредитование покупки новых автомобилей были свернуты. Компания "Рено Украина" одной из первых возобновила продажи и сервис автомобилей, а с 1 июля 2022 года – еще и кредитование.

Интересно, что даже во время военного положения Renault сохранила оригинальную систему продаж, когда автомобиль в кредит оказывается дешевле, чем за полную стоимость. Скидка в зависимости от модели составляет от 30 000 до 65 000 гривен.

Основные условия кредитования по программе Renault Бонус:

доступно только для физических лиц;

распространяется на следующие модели: Sandero, Sandero Stepway, Logan, Duster, Megane, Captur Express, Express фургон, Koleos, Master.

клиентская ставка – 13,9% годовых на все модели;

авансовый взнос – от 30% до 50% стоимости автомобиля;

максимальный срок кредита – до 5 лет;

единовременная комиссия при оформлении кредита – 2,9% от суммы кредита;

по-прежнему сохранена дополнительная опция кредитования по программе Renault Бонус: "КАСКО в кредит".

Подробные условия кредитования можно узнать здесь и у представителей официальной дилерской сети Renault.