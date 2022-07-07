Renault возвращает кредитование для физических лиц.
С началом войны продажи и кредитование покупки новых автомобилей были свернуты. Компания "Рено Украина" одной из первых возобновила продажи и сервис автомобилей, а с 1 июля 2022 года – еще и кредитование.
Интересно, что даже во время военного положения Renault сохранила оригинальную систему продаж, когда автомобиль в кредит оказывается дешевле, чем за полную стоимость. Скидка в зависимости от модели составляет от 30 000 до 65 000 гривен.
Основные условия кредитования по программе Renault Бонус:
- доступно только для физических лиц;
- распространяется на следующие модели: Sandero, Sandero Stepway, Logan, Duster, Megane, Captur Express, Express фургон, Koleos, Master.
- клиентская ставка – 13,9% годовых на все модели;
- авансовый взнос – от 30% до 50% стоимости автомобиля;
- максимальный срок кредита – до 5 лет;
- единовременная комиссия при оформлении кредита – 2,9% от суммы кредита;
- по-прежнему сохранена дополнительная опция кредитования по программе Renault Бонус: "КАСКО в кредит".
Подробные условия кредитования можно узнать здесь и у представителей официальной дилерской сети Renault.