В Одесі з’явилися автомобілі престижних марок з новою серією номерів НН.

В Україні для кожної області закріплена окрема серія номерних знаків – наприклад, АА для Києва, АІ для столичної області та ВН для Одеської обл. Однак через велику кількість реєстрацій нових та вживаних авто ці номери почали закінчуватись. Тому в кінці 2013 року МВС затвердив нові серії для деяких регіонів країни.

До речі, українців чекають нові автомобільні податки

Тепер, окрім звичних серій, кияни можуть отримати номерні знаки з серією КА, а жителі Південної Пальміри – НН. Саме в Одесі такі номери виявились дуже модними. Останнім часом все більше автомобілів престижних марок та моделей з такими з’явились на українських дорогах, пише ТопЖыр.

Хоча в Одесі номери серії ВН ще не закінчились. А нову серію мають видавати саме після того, як забракне "старих" номерів. Втім, бажаючі отримати номер з новою серією та “красивим” сполученням цифр можуть офіційно доплатити в сервісному центрі МВС. Вартість залежить від того, скільки і яких цифр повторюється.

Якщо після буквенної серії нема пробілу, значить власник замовив індивідуальний номерний знак, вартість якого залежить від кількості знаків.

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