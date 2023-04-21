BMW Group співпрацює з представниками галузі перероблювання вторинної сировини, переробними підприємствами та науковою спільнотою для вивчення так званої циклічної економіки в автомобільному виробництві.

Проект Car2Car, підтриманий грантом у 6,4 мільйона євро від Федерального міністерства економіки та боротьби з кліматом Німеччини, спрямований на дослідження матеріалів алюмінію, сталі, скла, міді та пластику.

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Проект спрямований на розробку інноваційних методів демонтажу та автоматизованого сортування для підвищення якості вторинної сировини, отриманої в результаті переробки зношених автомобілів. Мета полягає в тому, щоб збільшити частку вторинних матеріалів, що використовуються в нових моделях BMW, приблизно з 30 до 50 відсотків.

Можливість вторинної переробки матеріалів уже врахована під час розробки нових моделей. Проект забезпечить репрезентативний спектр транспортних засобів, що вийшли з експлуатації, від Mini до автомобілів Rolls-Royce з двигунами внутрішнього згоряння, гібридними системами, що підключаються до мережі, і повністю електричними силовими агрегатами. Партнери проекту шукатимуть шляхи покращення замкнутих потоків транспортних засобів та оцінять, як обмеження потоку матеріалів до транспортних засобів впливає на якість і чистоту вторинної сировини.

Консорціум Car2Car має на меті рекомендувати інноваційну структуру, яка дозволить ефективній циркулярній економіці забезпечувати більшу додану вартість у майбутньому, ніж це можливо за допомогою традиційних лінійних технологічних ланцюжків. Цифрові технології та штучний інтелект можуть автоматизувати та прискорити процес переробки, який досі виконувався вручну. Процес демонтажу може бути частково або повністю автоматизований за допомогою роботизованих технологій.

Інтеграція систем оптичного та штучного інтелекту виявлення та сортування повторно використовуваних матеріалів може значно покращити якість і чистоту матеріалів. У рамках проекту буде розроблено сенсорну технологію з використанням виявлення матеріалів на основі ШІ та інших спектроскопічних методів для ідентифікації різних сталевих і алюмінієвих сплавів для отримання сировини з вищим ступенем чистоти.

BMW Group очолює інший проект консорціуму Future Sustainable Car Materials, який працює над інноваційними технологічними маршрутами та концепціями матеріалів для сталого використання вторинних матеріалів і для зменшення вуглецевого сліду сировини, такої як сталь та алюміній.