Класичний BMW виглядає так само добре, як новий. Можливо, навіть краще.

Покоління E30 BMW 3 серії, яке було доступне протягом 1980-х і на початку 1990-х, є одним з найкращих місць в історії моделі. Давайте подивимося, як цей кабріолет 325iC 1988 року чистять і реставрують.

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Цей автомобіль був у пристойному, але далеко не ідеальному стані. Фарба потребувала уваги. У даху дірка, килими брудні. Як видно з відео, транспортний засіб досі відновлюється.

Процес починається знизу. Персонал використовує сухий лід, щоб видалити велику кількість піску та бруду з ходової частини. Цей же процес очищає внутрішній пластик і систему вентиляції та кондиціонування.

Зовні найбільшою проблемою є стоп-сигнал, встановлений по центру. У якийсь момент він був неякісно перефарбований, тому тепер потребує більшої уваги.

Лише після первинного чищення автомобіль на 80 відсотків виглядає новим. Але диявол криється в деталях. Далі йде пінне вмивання. Потім з’являється вся внутрішня обробка, щоб килими могли привернути увагу. У той же час команда чистить багато вентиляційних отворів. На задній стороні оздоблення знімається, щоб команда могла зробити дрібні деталі ідеальними. Це означає використання глиняного бруска та видалення вм’ятин без фарби.

Тим часом сидіння отримали нову оббивку, щоб вони виглядали абсолютно новими. Також є кілька нових перемикачів.

Одним із останніх кроків є новий розкладний дах, оскільки в оригіналі є невелика дірка. Решта екстер’єру BMW отримує керамічне покриття, щоб зберегти гарний вигляд у майбутньому. Кінцевий результат може бути навіть кращим, ніж вихідний продукт із заводу.

Покоління E30 1988 325iC використовує двигуни сімейства BMW M20. Це 2,5-літровий атмосферний рядний шестициліндровий двигун потужністю 168 кінських сил. Він має в тандемі п'ятиступінчасту механічну коробку передач.