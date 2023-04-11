Классический BMW выглядит так же хорошо, как новый. Может быть, даже лучше.

Поколение E30 BMW 3 серии, доступное в течение 1980-х и в начале 1990-х, является одним из лучших мест в истории модели. Давайте посмотрим, как этот кабриолет 325iC 1988 чистят и реставрируют.

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Этот автомобиль был в приличном, но далеко не идеальном состоянии. Краска требовала внимания. В крыше дыра, ковры грязные. Как видно из видео, транспортное средство до сих пор восстанавливается.

Процесс начинается снизу. Персонал использует сухой лед, чтобы удалить большое количество песка и грязи из ходовой части. Этот же процесс очищает внутренний пластик и систему вентиляции и кондиционирования.

Внешне самой большой проблемой является стоп-сигнал, установленный по центру. В какой-то момент он был некачественно перекрашен, поэтому теперь нуждается в большем внимании.

Только после первоначальной чистки автомобиль на 80 процентов выглядит новым. Но дьявол кроется в деталях. Далее следует пенное умывание. Затем появляется вся внутренняя отделка, чтобы ковры могли привлечь внимание. В то же время команда чистит множество вентиляционных отверстий. На задней стороне украшения снимается, чтобы команда могла сделать мелкие детали идеальными. Это означает использование глиняного бруска и удаление вмятин без краски.

Между тем сиденья получили новую обивку, чтобы они выглядели совершенно новыми. Также существует несколько новых переключателей.

Одним из последних шагов является новая раскладная крыша, поскольку в оригинале есть небольшая дыра. Остальные экстерьеры BMW получают керамическое покрытие, чтобы сохранить красивый вид в будущем. Конечный результат может быть даже лучше, чем исходный продукт с завода.

Поколение E30 1988 года 325iC использует двигатели семейства BMW M20. Это 2,5-литровый атмосферный рядный шестицилиндровый двигатель мощностью 168 лошадиных сил. Он имеет в тандеме пятиступенчатую механическую коробку передач.