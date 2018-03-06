Технологія Digital Light, що буде використовуватись в Mercedes-Maybach S-Class дозволяє проектувати будь-яке зображання прямо на дорогу.

Нова технологія фари називається Digital Light, і хоча вона призначена для забезпечення гарної видимості без засліплення учасників зустрічного руху, фари можуть допомагати водієві Maybach, проектуючи набір спеціальних застережливих зображень на дорожнє полотно.

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Як все це працює? Кожна фара складеться з більш ніж мільйона мікрорефлекторов, кожен з яких є керованим. Виходить, що світловому потоку можна надати будь-який напрямок та інтенсивність. Наприклад, якщо попереду автомобіля з’явиться пішохід, його фара буде освітлювати інтенсивніше, щоб привернути увагу водія.

Інтенсивність світлового потоку буде автоматично зменшуватись, щоб не сліпити водіїв зустрічних транспортних засобів. Також система здатна розпізнавати велосипедистів, тварин та багатьох інших учасників руху.

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Функція проектування зображення на дорожнє полотно є допоміжною і наразі невідомо як буде працювати система на засніженій дорозі і чи не буде що до неї якихось законодавчих обмежень. Адже проектовані зображення дуже реалістичні і можуть ввести в оману або відволікти інших учасників руху.