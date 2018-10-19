У продаж надійшов електромобіль Fulu Mk1, вартість якого становить 109 999 гривень, що є еквівалентом суми трохи меншої, ніж 4 000 доларів.

Fulu Mk1 виробляє компанія з Китаю. Він відрізняється напрочуд маленькими габаритами. Довжина його становить 2 450 мм, ширина 1 230 мм, висота – 1 550 мм, а маса всього 435 кілограмів. Але при цьому конструктори змогли зробити його чотиримісним.

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Електромотор розвиває 2,2 кВтг і дозволяє авто їхати з максимальною швидкістю в 45 км / ч. свинцеві акумулятори забезпечують запас ходу в 120 км, а зарядити електромобіль можна за 8 годин.