С недавних пор автомобиль уже не является самобытным и независимым организмом. Теперь самые продвинутые представители четырехколесного семейства, как и их двуногие владельцы, жить не могут без всемирной паутины.

Если современного человека лишить возможности пользоваться интернетом, он сразу поймет разницу между жизнью и существованием. Современные технологии делают нас практически богами – мы знаем погоду не несколько недель вперед, легко ориентируемся в совершенно незнакомом районе и в каждый момент времени можем добыть практически любую интересующую нас информацию.

Фокус в том, что устройство, с помощью которого мы все это делаем, само по себе не может обеспечить вышеперечисленных возможностей – ему нужна сеть.

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Современные автомобили тоже используют передовые технологи и тоже нуждаются в сети. Например, новый Porsche Cayenne умеет распознавать дорогу. Если информация о маршруте есть на сервере Porsche, новый Cayenne поможет пройти этот участок пути, например, с минимальными затратами топлива. Он самостоятельно рассчитает оптимальную скорость движения в повороте и задолго до этого самого поворота станет двигаться накатом, чтоб не тратить энергию на торможение.

Это лишь один пример. Но для этих расчетов ему не достаточно данных одной только привычной карты Google. Ему нужен материнский сервер, а для работы с ним нужен высокоскоростной интернет. Конечно, он может обойтись и тем что есть, но мы ведь говорим о максимальной функциональности.

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Одно из самых интересных достижений инженерной мысли Porsche – новые фары, применяемые на Cayenne. Они состоят из множества светодиодов и могут выборочно подсвечивать некоторые участки дороги. Либо наоборот, приглушать световой поток, чтобы не слепить водителя встречного или попутного автомобиля.

В случае, если радар Cayenne распознал в темноте человека на дороге, фара автоматически направит на него яркий луч света. А если новый Cayenne движется по участку дороги, который размечен сервером Porsche, то фара направит поток света в направлении нужного поворота не дожидаясь движений рулевого колеса, а основываясь только на данных из навигации Porsche. Естественно, для этого нужно высокоскоростное интернет соединение.

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Новый Cayenne – один из первых представителей сетевого будущего автомобилей. Системы, которые в нем присутствуют, не всегда могут быть задействованы в автономном режиме. Некоторые из них требует наличия связи стандарта 4G. Будем надеяться, что операторы мобильной связи поторопятся с запуском этого протокола, а автомобили с прогрессивными функциями можно будет использовать по полной программе.

Напомним, что новый Porsche Cayenne 2018- сплошной компромисс