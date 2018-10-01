В українців, які їздять на автомобілях з єврономерами можуть виникнути проблеми з тим, щоб забрати авто з штрафмайданчику.

Поки що достеменно невідомо на який підставі працівники штрафмайданчиків будуть повертати водіям автомобілі на іноземній реєстрації.

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В законі сказано наступне: "Повернення транспортного засобу, затриманого шляхом доставки для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку, відбувається невідкладно за зверненням відповідальної особи, або особи, яка ввезла транспортний засіб на територію України, або особи, яка керувала транспортним засобом на момент вчинення правопорушення, після сплати штрафу за вчинене правопорушення та оплати вартості послуги із транспортування та/або зберігання транспортного засобу"

Але таким чином будьякий громадянин, який бачив як “евробляху” завантажують на евакуатор може забрати авто зі штраф майданчику лише сплативши штраф за неправильне паркування та послуги евакуатора. Як уникнути такої ситуації – питання відкрите.

“Який-небудь молдаванин чи білорус, який завозив машину в Україну, або представник литовської фірми, якої уже й немає, звичайно ж, не приїде забирати авто. Якщо залишать жорстку вимогу, що транспорт має повернути власник або особа, яка його ввезла, то незабаром штрафмайданчики виявляться забитими тільки “бляхами” – відзначає гендиректор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.

Він попереджає, що видача авто зі штрафмайданчику може перетвориться у злочин, коли люди почнуть забирати чужі авто. Проте нові правила можуть перетворити власників машин на єврономерах в одних з найбільш законослухняних водіїв.