Кабінет міністрів України відреагував на скарги перевізників та переклав відповідальність за наявність "коронавірусних" сертифікатів на самих пасажирів. Тепер спроби проїхати на міжобласному транспорті без відповідних документів можуть призвести до великих штрафів.

Раніше повідомлялося, що 21 жовтня багато українських перевізників скасували міжобласні рейси через те, що водії боялися штрафів, якими їм загрожує транспортування пасажирів без сертифікатів про вакцинацію або довідки про негативний результат тесту.

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25 жовтня, прес-служба МОЗ повідомила, що Кабмін вніс зміни до постанови, якою регулювалися ці штрафи. Згідно з новою редакцією, штрафи сплачуватимуть не водії чи перевізники, а самі пасажири, яких зловлять на спробі проїзду без відповідних документів.

До речі, список документів, хоча б один із яких потрібно мати для проїзду з однієї області до іншої, залишається тим самим. Це сертифікат про вакцинацію (роздрукований або в додатку ДІЯ), форма 063-О або негативний результат плр-тесту, зробленого не менше, ніж за 72 години.

Якщо під час перевірки у пасажира не виявиться жодного із цих документів, йому загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Наголошується, що ця норма діє на регулярні та нерегулярні перевезення з міжнародним та міжрегіональним сполученням, але не поширюється на легковий транспорт, якщо в ньому не більше п'яти дорослих пасажирів. Але для членів однієї сім'ї ця кількість може бути більшою.