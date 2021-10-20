Карантинні обмеження щодо пересування громадським транспортом допомогли сервісу BlaBlaCar зростати швидше у всьому світі. Тепер це найбільша платформа спільного використання автомобілів, яка налічує 100 мільйонів користувачів.

За даними компанії, Україна стала одним з ключових і найбільш швидко зростаючих ринків для сектора, де вже налічується понад 8 мільйонів користувачів послуги, з яких понад 1 мільйон користуються нею щомісяця.

Читайте також: BlaBlaCar планує посилити інжиніринговий хаб в Україні

Нагадаємо, що з 21 жовтня Українцям без щеплень або негативного тесту заборонять пересуватись між областями у громадському транспорті. Сервісу BlaBlaCar та йому подібних такі обмеження стосуватись не будуть.

Компанія BlaBlaCar була заснована у 2006 році й в даний час працює у 22 країнах, включаючи Бразилію, Індію, Мексику та Ізраїль, і має майже 1 мільйон точок зустрічі з іншими мандрівниками. “Сьогодні 70% операцій BlaBlaCar розташовані за межами Європи, де мобільність швидко зростає. В основному це Україна і Бразилія”, - йдеться в повідомленні.