Для поїздок автобусом, залізницею чи літаком між областями України з 21 жовтня необхідні будуть або документи про проведення щеплення проти COVID-19, або негативний тест на COVID-19. Пересування приватним транспортом поки що обмежувати не будуть.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я, для пересування між регіонами з “жовтим рівнем епіднебезпеки” громадянам необхідний один із таких документів:

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Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини;

Міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини;

Негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрестесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Якщо ви виїжджаєте з або прямуєте в регіон з червоним рівнем епіднебезпеки, вам буде необхідний один із таких документів:

Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;

Міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 двома дозами дводозної вакцини;

Негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрестесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Йдеться як про регулярні, так і нерегулярні перевезення пасажирів: автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Норми не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень. Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених документів несе перевізник.