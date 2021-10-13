Для поездок на автобусе, поезде или самолете между областями Украины с 21 октября необходимы будут документы о проведении прививки против COVID-19, или отрицательный тест на COVID-19. Передвижения частным транспортом пока ограничивать не будут.

Как сообщает Министерство здравоохранения, для передвижения между регионами с “желтым уровнем эпидопасности” гражданам необходим один из следующих документов:

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Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации или документ, подтверждающий получение одной дозы вакцины двухдозной;

Международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами вакцины двухдозной;

Отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2, который действителен 72 часа.

Если вы выезжаете с или направляетесь в регион с красным уровнем эпидопасности, вам будет необходим один из следующих документов:

Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации;

Международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 двумя дозами вакцины двухдозной;

Отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2, который действителен 72 часа.

Речь идет как о регулярных, так и нерегулярных перевозках пассажиров: автомобильный транспорт на автобусных маршрутах, авиационный и железнодорожный транспорт межобластного сообщения.

Нормы не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам. Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов несет перевозчик.