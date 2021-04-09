Украинские разработчики будут трудиться над развитием и масштабированием автобусного маркетплейса

Платформа для автодорожных поездок BlaBlaCar (конкурент monocar) планирует запустить в Украине крупный инжиниринговый хаб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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На сегодняшний день в инжиниринговой команде BlaBlaCar в Украине работает около 20 человек. До конца 2021-го года компания планирует увеличить количество технических специалистов до 50.

Как сообщалось ранее, в конце 2019 года BlaBlaCar в Украине вышел за рамки поездок с попутчиками и приобрел Busfor, крупнейший агрегатор автобусных поездок в Центральной и Восточной Европе. Это позволило BlaBlaCar получить уникальные технологии дистрибуции, бронирования и продажи автобусных билетов, на которых построен автобусный маркетплейс.

С помощью команды украинских инженеров и, в первую очередь, их экспертизе, которой до этого в компании не было, BlaBlaCar сможет масштабировать продукт на другие страны и регионы, в том числе, на страны Латинской Америки.

В BlaBlaCar назвали самые популярные международные автобусные маршруты из Украины. Команда будет работать над несколькими задачами:

создание Global Distribution System (GDS) – системы, которая лежит в основе агрегатора автобусных поездок. GDS позволит автобусным перевозчикам подключиться к BlaBlaCar и опубликовать свои поездки, а пассажирам – бронировать и покупать билеты.

масштабирование автобусного маркетплейса на другие страны. Сервисом BlaBlaCar пользуется более 100 млн человек в Западной и Восточной Европе, Турции, Индии, Латинской Америке, которые получат разнообразие транспортных решений.

работа над улучшением продукта, созданием и подключением новых функций, которые максимально удовлетворят потребности перевозчиков и пассажиров, и сделают поиск и покупку автобусных билетов проще, удобнее и надежнее.

BlaBlaCar – крупнейший в мире международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков, основанный в 2006 году. Компания работает в 22 странах мира, совокупная аудитория проекта превышает 70 млн человек.