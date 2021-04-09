Українські розробники будуть працювати над розвитком і масштабуванням автобусного маркетплейса

Платформа для автодорожніх поїздок BlaBlaCar (конкурент monocar) планує запустити в Україні великий інжиніринговий хаб. Про це повідомили в прес-службі компанії.

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На сьогоднішній день в інжинірингової команді BlaBlaCar в Україні працює близько 20 осіб. До кінця 2021-го року компанія планує збільшити кількість технічних фахівців до 50.

Як повідомлялося раніше, в кінці 2019 року BlaBlaCar в Україні вийшов за рамки поїздок з попутниками і придбав Busfor, найбільший агрегатор автобусних поїздок в Центральній і Східній Європі. Це дозволило BlaBlaCar отримати унікальні технології дистрибуції, бронювання та продажу автобусних квитків, на яких побудований автобусний маркетплейс.

За допомогою команди українських інженерів і, в першу чергу, їх експертизі, якій до цього у компанії не було, BlaBlaCar зможе масштабувати продукт на інші країни і регіони, в тому числі, на країни Латинської Америки.

У BlaBlaCar назвали найпопулярніші міжнародні автобусні маршрути з України. Команда буде працювати над декількома завданнями:

створення Global Distribution System (GDS) - системи, яка лежить в основі агрегатора автобусних поїздок. GDS дозволить автобусним перевізникам підключитися до BlaBlaCar і опублікувати свої поїздки, а пасажирам - бронювати і купувати квитки.

масштабування автобусного маркетплейса на інші країни. Сервісом BlaBlaCar користується понад 100 млн людей у Західній і Східній Європі, Туреччині, Індії, Латинській Америці, які отримають різноманітність транспортних рішень.

робота над поліпшенням продукту, створенням і підключенням нових функцій, які максимально задовольнять потреби перевізників і пасажирів, і зроблять пошук і покупку автобусних квитків простіше, зручніше і надійніше.

BlaBlaCar - найбільший в світі міжнародний онлайн-сервіс пошуку автомобільних попутників, заснований в 2006 році. Компанія працює в 22 країнах світу, сукупна аудиторія проекту перевищує 70 млн чоловік.