BlaBlaCar продовжує працювати, але радить клієнтам відмовитися від використання сервісу.

Французький сервіс з пошуку попутників BlaBlaCar порадив користувачам відмовитися від спільних поїздок і використання платформи через загрозу поширення коронавірусу. Про це йдеться в листі генерального директора компанії Ніколаса Брюсона.

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Гендиректор зазначив, що в зв'язку зі сформованою ситуацією зараз "не час для подорожей". За його словами, в даний момент важливо слідувати державним приписам і зберігати "соціальне дистанціювання".

"Використання платформи BlaBlaCar допустимо тільки у виняткових випадках, коли це дійсно необхідно", – пояснив він.

Сервіс BlaBlaCar продовжить працювати, щоб ним можна було скористатися у вкрай необхідних випадках. Серед таких Брюссон перерахував поїздки медичних працівників або співробітників продуктових магазинів.

BlaBlaCar працює в 22 країнах світу. Ним користується більше 85 млн осіб.

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