Китайський автовиробник розпочав продажі свого електричного кросовера Icon в режимі онлайн, з можливістю отримати покупку прямо до дверей будинку замовника. Ключі від машини клієнту передасть дрон.

У зв'язку з пандемією коронавіруса компанія Geely перейшла на безконтактну систему продажів. Онлайн конфігуратор, фінансові сервіси та інструменти для миттєвої оплати дозволяють здійснити покупку без жодного контакту між людьми. Автомобіль доставлять до будинку власника, а ключ від нього прилетить на квадрокоптері.

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Сервіс був запущений у Китаї ще в лютому і на сьогодні ним скористалось вже близько 10 тисяч покупців, повідомляє Geely. Відзначається, що перед доставкою автомобіля клієнтові, машину дезінфікують, а найновіший кросовер Icon навіть обладнують антибактеріальним салонним фільтром.

Наразі програма працює лише в деяких провінціях Китаю, проте в майбутньому Geely планує розширити її на всю країну, а далі – запровадити й на інших ринках.

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