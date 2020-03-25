Користувачі "яблучних" гаджетів зможуть використовувати свої смартфони замість ключів-брелоків.

Незважаючи на те що Apple вже досить давно вивчала цю тему і випустила безліч патентів з описом роботи технології, ніхто не чекав, що компанія зважиться на запуск інтерфейсу CarKey вже в оновленні Apple iOS 13.4.

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Втім, насправді, користуватись функціями Apple CarKey поки що неможливо, хоча відповідні функції операційна система телефонів вже підтримує. Єдине, що заважає використовувати iPhone в якості ключа – відсутність сумісних автомобілів. CarKey призначена для відмикання та замикання дверей автомобіля і дистанційного запуску/вимикання двигуна.

На практиці це має працювати так: користувач записує в iPhone віртуальний ключ від автомобіля через протокол NFC і зберігає його у додатку Wallet. Звідти ключ можна передати іншому користувачеві, наприклад, члену родини, скориставшись iMessage. Ймовірно, передача зможе здійснюватися і іншими способами, але, судячи з опису функції з коду ОС, поки для цієї мети служить виклчно штатний месенджер.

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