Пользователи "яблочных" гаджетов смогут использовать свои смартфоны вместо ключей-брелоков.

Несмотря на то что Apple уже достаточно давно изучала эту тему и выпустила множество патентов с описанием работы технологии, никто не ожидал, что компания решится на запуск интерфейса CarKey уже в обновлении Apple iOS 13.4.

Смотрите также: 20 популярных электрокаров проверили запас хода в норвежских морозах (видео)

Впрочем, на самом деле, пользоваться функциями Apple CarKey пока невозможно, хотя соответствующие функции операционная система телефонов уже поддерживает. Единственное, что мешает использовать iPhone в качестве ключа – отсутствие совместных автомобилей. CarKey предназначена для отпирания и запирания дверей автомобиля и дистанционного запуска/выключения двигателя.

На практике это должно работать так: пользователь записывает в iPhone виртуальный ключ от автомобиля через протокол NFC и сохраняет его в приложении Wallet. Оттуда ключ можно передать другому пользователю, например, члену семьи, воспользовавшись iMessage. Вероятно, передача сможет осуществляться и другими способами, но, судя по описанию функции из кода ОС, пока для этой цели служит виклчно штатный мессенджер.

Читайте также: Пользование дисплеем за рулем опаснее, чем езда в нетрезвом: исследование