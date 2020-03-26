Китайский автопроизводитель начал продажи своего электрического кроссовера Icon в режиме онлайн, с возможностью получить покупку прямо к двери дома заказчика. Ключи от машины клиенту передаст дрон.

В связи с пандемией коронавируса компания Geely перешла на бесконтактную систему продаж. Онлайн конфигуратор, финансовые сервисы и инструменты для мгновенной оплаты позволяют осуществить покупку без всякого контакта между людьми. Автомобиль доставят к дому владельца, а ключ от него прилетит на квадрокоптере.

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Сервис был запущен в Китае еще в феврале и сегодня им воспользовалось уже около 10 тысяч покупателей, сообщает Geely. Отмечается, что перед доставкой автомобиля клиенту, машину дезинфицируют, а сам кроссовер Icon даже оборудуют антибактериальным салонным фильтром.

Сейчас программа работает только в некоторых провинциях Китая, однако в будущем Geely планирует расширить ее на всю страну, а дальше – ввести и на других рынках.

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