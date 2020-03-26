BlaBlaCar продолжает работать, но советует клиентам отказаться от использования сервиса.

Французский сервис поиска попутчиков BlaBlaCar посоветовал пользователям отказаться от совместных поездок и использования платформы из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в письме генерального директора компании Николаса Брюсона.

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Гендиректор отметил, что в связи со сложившейся ситуацией сейчас "не время для путешествий". По его словам, в данный момент важно следовать государственным предписаниям и сохранять "социальное дистанцирование".

"Использование платформы BlaBlaCar допустимо только в исключительных случаях, когда это действительно необходимо", – пояснил он.

Сервис BlaBlaCar продолжит работать, чтобы им можно было воспользоваться в крайне необходимых случаях. Среди таких Брюссон перечислил поездки медицинских работников или сотрудников продуктовых магазинов.

BlaBlaCar работает в 22 странах мира. Им пользуется более 85 млн человек.

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