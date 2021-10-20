Карантинные ограничения по передвижению в общественном транспорте помогли сервису BlaBlaCar расти быстрее во всем мире. Теперь это крупнейшая платформа совместного использования автомобилей, которая насчитывает 100 миллионов пользователей.

По данным компании, Украина стала одним из ключевых и наиболее быстро растущих рынков для сектора, где уже насчитывается более 8 миллионов пользователей услуги, из которых свыше 1 миллиона пользуются ею ежемесячно.

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Напомним, что с 21 октября Украинцам без прививок или отрицательного теста запретят передвигаться между областями в общественном транспорте. Сервиса BlaBlaCar и ему подобных такие ограничения касаться не будут.

Компания BlaBlaCar была основана в 2006 году и в настоящее время работает в 22 странах, включая Бразилию, Индию, Мексику и Израиль, и имеет почти 1 миллион точек встречи с другими путешественниками. "Сегодня 70% операций BlaBlaCar расположены за пределами Европы, где мобильность быстро растет. В основном это Украина и Бразилия”, – говорится в сообщении.