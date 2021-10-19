Інформаційні табло вказують швидкість транспортних засобів. Якщо вона більше дозволеної – прилад світитися червоним кольором.

У двох громадах Харківської області встановили інтерактивні радари. Вони вимірюють швидкість всіх проїжджаючих автомобілів. Якщо водій їде швидше ніж треба, цифри на екрані спалахують червоним кольором. Про таке нововведення повідомили на сторінці "Поліцейські офіцери громад" в Facebook.

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Правоохоронці зазначили, що пристрій покликаний дисциплінувати учасників руху, відбиваючи реальну швидкість проїжджаючих машин на конкретній ділянці дороги.

"З ініціативою вийшли поліцейські офіцери Малоданилівській і Циркунівської громад. У свою чергу, керівництво громад активно підтримало і сприяло встановленню нового покоління контролю швидкісного режиму ", - йдеться в повідомленні опублікованому на сторінці "Поліцейські офіцери громад".