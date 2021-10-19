Информационные табло указывают скорость транспортных средств. Если она больше разрешенной – прибор светиться красным цветом.

В двух общинах Харьковской области установили интерактивные радары. Они измеряют скорость всех проезжающих автомобилей. Если водитель едет быстрее чем надо, цифры на экране загораются красным цветом. О таком нововведении сообщили на странице "Полицейские офицеры общин" в Facebook.

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Правоохранители отметили, что устройство призвано дисциплинировать участников движения, отражая реальную скорость проезжающих машин на конкретном участке дороги.

В свою очередь, руководство общин активно поддержало и способствовало установлению нового поколения контроля скоростного режима", – говорится в сообщении опубликованном на странице "Полицейские офицеры общин".