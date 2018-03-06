Якщо седан Mazda6 вже показували на світових авто шоу, то універсал – світова прем’єра.

Нове покоління седана та універсала Mazda6 дебютувало на Женевському авто шоу 2018. На перший погляд, новинка мало чим відрізняється від моделі нинішнього покоління.

Найбільш помітні зміни – в салоні та техніці. Так, інтер’єр автомобіля повністю новий, з’явивися великий 8-дюймовий дисплей мультимедійної системи, можливість огляду 360 градусів навколо авто, нова панель приладів, система клімат-контролю, значно покращена шумоізоляція.

Нова Mazda6 з’явиться в Україні восени 2018 року. Вітчизняним покупцям будуть доступні версії седан та універсал. Гама двигунів залежатиме від типу кузова. Так, на седані будуть доступними дизельний 2,2-літровий, бензиновий 2,0 л та стурбований 2,5 літри, що відповідає нормам Євро6. Універсал матиме лише 2,0-літровий двигун.

Ціни поки що не оголошені, однак зважаючи на велику кількість сучасного обладнання, нова Mazda6 буде дещо дорожчою за модель нинішнього покоління.

Нагадаємо, що найкрасивіший концепт-кар року з’явився в Женеві.