Оголошено прайс на модель для США. Ціни стартують з відмітки $60 700.

Баварський автовиробник оголосив ціни на новий кросовер BMW X5 2019 модельного року.

Четверте покоління моделі здорожчало усього на 1200 доларів, порівняно з актуальною моделлю. За дорожчі версії дилери у США також просять не набагато більше, ніж за модель 2018 року. Так X5 xDrive 50i оцінено у $75 750 (або $76 745 з доставкою), що на 1700 доларів більше, ніж актуальна модель.

Покупцям нового покоління Х5 доступний широкий список додаткових опцій, а також пакети опцій, такі як xLine та M Sport, а також новий позашляховий пакет з пневматичною підвіскою та механічним блокуванням заднього диференціала.

Також цікаво: Renault готує новий доступний кросовер