Основні ризики для цін заправники бачать в нових податках і нафтових котируваннях. Курс національної валюти поки що не дає підстав для підвищення цін.

Взимку українських автомобілістів може чекати неприємний сюрприз. Незважаючи на те, що в холодний період попит на паливо зазвичай падає, цінники на АЗС можуть зрости. Не рятує ситуацію навіть значне зміцнення національної валюти, за яким, по ідеї, повинно було б наслідувати падіння цін на заправках.

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Відзначимо, що за тільки за останній місяць американська валюта впала з 25,08 грн. до 24,20 грн. Але на стелах заправних станцій таке зміцнення гривні поки ніяк не позначилося.

За словами заправників, зараз основні фактори, які вливають на ціноутворення палива, кілька:

закупочні ціни;

податкове навантаження;

валютні курси.

"Закупівельні ціни на нафту, бензин і "дизель" зараз демонструють стабільність з незначними коливаннями, зате котирування на скраплений газ активно пішли вгору. Зокрема, за останні два тижні ключовий індикатор цін автогазу - Argus Brest - виріс відразу на $ 100. Відповідно, таке зростання позначиться і на роздрібних цінах", - розповіли в мережі АЗС ОККО.

Згідно з даними Консалтингової групи "А-95", на сьогоднішній день середні ціни по Україні на автомобільне паливо, наступне:

"П'ятий" бензин заправки продають по 28,72 грн. / Л (на преміальних АЗС його ціна становить від 30,79 до 31,49 грн. / Л);

"Дизелем" торгують в середньому по 28,15 грн. / Л. (На преміальних АЗС - по 29,79-29,90 грн. / Л);

Автогаз реалізують по 11,53 грн. / Л. (На преміальних АЗС по - 12,18-12,34 грн. / Л).

Найактивніше зараз дорожчає скраплений газ. За останній тиждень його вартість зросла в середньому на 9-10 копійок. Але на деяких АЗС цінник на блакитне паливо відразу піднявся на 17-20 копійок на літрі.

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Завдяки стабілізації гривні, валютний фактор зараз не робить істотного впливу на ціни. Також не є суттєвим фактором і сезонне зниження попиту на всі види нафтопродуктів. Це традиційно відбувається щозими.

При формуванні цінників на стелах АЗС, заправники пильно стежать як за курсом валюти, так і за динамікою світових цін на нафту.

"На сьогоднішній день обидва чинники рівнозначні, і при зниженні курсу національної валюти, яке зростання котирувань на 5%, собівартість бензинів і дизельного палива збільшується на 0,8 грн. / Л, газу на 0,4 грн. / Л. Відповідно динаміка цін не нафтопродукти взимку буде визначатися динамікою зазначених вище факторів. Але також на ситуацію може вплинути реалізація ініціативи щодо коригування ставок акцизного збору на бензин, дизпаливо і зріджений газ", - відзначили в прес-службі мережі АЗС "Паралель".

Отже, кажуть заправники, розраховувати на те, що бензин подешевшає слідом за падінням доларом, можна буде лише в тому випадку, якщо цьому сприятиме динаміка нафтових котирувань. Але зараз зниження курсу нівелюється їх зростанням.

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У більш віддаленій перспективі заправники очікують, що найбільш значним стане фактор податків, оскільки 1 січня 2020 року в Україні повинні відбутися зміни в ставках акцизного збору на нафтопродукти. Але говорити про конкретні цифри можна буде тільки після остаточного прийняття і опублікування Бюджетного кодексу, зазначають заправники.