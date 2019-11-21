Основные риски для цен заправщики видят в новых налогах и нефтяных котировках. Курс национальной валюты пока не дает оснований для повышения цен.

Зимой украинских автомобилистов может ждать неприятный сюрприз. Несмотря на то, что в холодный период спрос на топливо обычно падает, ценники на АЗС могут вырасти. Не спасает ситуацию даже значительное укрепление национальной валюты, за которым, по идее, должно было бы следовать падение цен на заправках.

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Отметим, что за только за последний месяц американская валюта упала с 25,08 грн. до 24,20 грн. Но на стелах автозаправочных станций такое укрепление гривны пока никак не сказалось.

По словам заправщиков, сейчас основных факторов, которые влияют на ценообразование топлива, несколько:

закупочные цены;

налоговая нагрузка;

валютные курсы.

"Закупочные цены на нефть, бензин и "дизель" сейчас демонстрируют стабильность с незначительными колебаниями, зато котировки на сжиженный газ активно пошли вверх. В частности, за последние две недели ключевой индикатор цен автогаза – Argus Brest – вырос сразу на $100. Соответственно, такой рост скажется и на розничных ценах", – рассказали в сети АЗС ОККО.

Согласно данным Консалтинговой группы "А-95", на сегодняшний день средние цены по Украине на автомобильное топливо, следующее:

"Пятый" бензин заправки продают по 28,72 грн./л (на премиальных АЗС его цена составляет от 30,79 до 31,49 грн./л);

"Дизелем" торгуют в среднем по 28,15 грн./л (на премиальных АЗС – по 29,79-29,90 грн./л);

Автогаз реализуют по 11,53 грн./л (на премиальных АЗС – по 12,18-12,34 грн./л).

Активнее всего сейчас дорожает сжиженный газ. За последнюю неделю его стоимость выросла в среднем на 9-10 копеек. Но на некоторых АЗС ценник на голубое топливо сразу поднялся на 17-20 копеек за литр.

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Благодаря стабилизации гривны, валютный фактор сейчас не оказывает существенного влияния на цены. Также не является существенным фактором и сезонное снижение спроса на все виды нефтепродуктов. Это традиционно происходит каждую зиму.

При формировании ценников на стелах АЗС, заправщики пристально следят как за курсом валюты, так и за динамикой мировых цен на нефть.

"На сегодняшний день оба фактора равнозначны, и при снижении курса национальной валюты, но росте котировок на 5%, себестоимость бензинов и дизельного топлива увеличивается на 0,8 грн./л, газа на 0,4 грн./л. Соответственно динамика цен не нефтепродукты зимой будет определяться динамикой указанных выше факторов. Но также на ситуацию может повлиять реализация инициативы по корректировке ставок акцизного сбора на бензин, дизтопливо и сжиженный газ", – отметили в пресс-службе сети АЗС"Параллель".

Итак, говорят заправщики, рассчитывать на то, что бензин подешевеет вслед за падающим долларом, можно будет лишь в том случае, если этому будет способствовать динамика нефтяных котировок. Но сейчас снижение курса нивелируется их ростом.

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В более отдаленной перспективе заправщики ожидают, что наиболее значительным станет фактор налогов, поскольку 1 января 2020 года в Украине должны произойти изменения в ставках акцизного сбора на нефтепродукты. Но говорить о конкретных цифрах можно будет только после окончательного принятия и опубликования Бюджетного кодекса, отмечают заправщики.