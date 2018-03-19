У флагманському кросовері нового покоління від Audi читаються риси Lamborghini Urus.

Нова модель великого купеподібного кросовера від Audi отримала назву Q8. Фірмовий стиль “чотирьох кілець” у цьому SUV перекликається з кросовером від Lamborghini. Чи піде це йому на користь – дізнаємось у червні.

Завдяки автомобільним папараці, побачити найдорожчий з сімейства Q8 можна було задовго до цього часу, тож дата офіційного релізу, але світову прем’єру представники компанії обіцяють “у Шанхаї в червні”. Це означає, що на міжнародному Пекінському автосалоні ми його не побачимо – доведеться зачекати ще трохи.

Наразі відомо, що інгольштадтський “Урус” матиме кілька комплектацій, включаючи версії SQ8 та RS Q8. Очікується, що найпотужніша модель матиме під капотом близько 650 к.с. Усі силові агрегати модель отримає від Q7. Також очікується появаелектричної версії моделі.

Audi Q8 матиме вищу ціну, ніж Q7. Прайс останнього сьогодні починається з $70 000. Від презентації до доставки автомобілів першим клієнтам пройде близько півроку, тож українські поціновувачі преміум-спорту можуть розраховувати на новий спортивний кросовер ближче до кінця нинішнього року – на початку наступного.

Фото: Audi Q8 / autoevolution.com

Читайте також: Нова гібридна Honda Accord здивувала низькою ціною