Довгоочікувану новинку випробовують столичні дилери Renault на спеціальному позашляховому полігоні.

Перед початком продажів нової моделі автомобілі надаються дилерам марки для ознайомлення. Вони вивчають характеристики новинки, а також проводять випробування – щоб знати, що розповідати покупцям. Саме такі випробування для працівників дилерських центрів Renault зараз відбуваються для другого покоління бюджетного кросовера Рено Дастер.

Світлини з події розмістили працівники компанії Рено в Україні в соцмережі Фейсбук.

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На фото видно, що дилери випробовують новий Renault Duster на спеціально збудованій трасі для позашляховиків. На ній можна перевірити кути в’їзду та виїзду автомобіля, максимальний підйом, на який може виїхати машина, ефективність роботи повного приводу.

Після навчань автомобіль надійде в автосалони. Старт продажів нового Renault Duster планується на березень 2018 року. Про ціни поки що нічого не відомо, однак перше покоління цього позашляховика зараз коштує від 378 113 грн., тобто приблизно $14 тисяч.

Нагадаємо, що Renault Duster ввійшов до ТОП-5 найпопулярніших автомобілв в Україні.