За результатами січня 2018 року в Україні зафіксовано зміну автомобілів-лідерів.
Найпопулярніший новий автомобіль за результатами 2017 року Kia Sportage не ввійшов у п’ятірку лідерів першого місяця нового року. Натомість в ній опинилася модель, які тільки-но вийшла на ринок.
1. Volkswagen Golf Sportwagen
Велика партія Volkswagen Golf Sportwagen 2015 року виготовлення, які через скандал "дизельгейт" не можуть продаватись у США, український імпортер масово везе в Україну. Мова йде про кілька тисяч машин вартістю від $18 тис. Багато з них, замовлених українцями ще в минулому році, прийшла до дилерів у січні.
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2. Toyota RAV4
Привабливі ціни на Toyota RAV4, які виставили дилери (від $24 тис.), а також стрімка девальвація гривні, змусили багато потенційних покупців цього популярного кросовера швидше ставати реальними.
3. Toyota Camry
Цей автомобіль довго чекали, і як тільки-но він з’явився у вільному продажі у дилерів, бажаючі без вагань забирали їх. Потенціал моделі величезний на весь 2018 рік.
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4. Renault Duster
Незважаючи на те, що невдовзі в Україну приїде перша партія Renault Duster нового покоління, нинішня версія також добре продається. Не в останню чергу – через привабливу ціну (від $14,5 тис.) та вигідні кредитні умови.
5. Skoda Rapid
Вартість Skoda Rapid 2017 року випуску починається від $13 тис. – як на вживаний 5-річний автомобіль. Хіба це не вдалий час придбати це авто?
Нагадаємо, що дизельні автомобілі продаються все гірше.