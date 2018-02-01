За результатами січня 2018 року в Україні зафіксовано зміну автомобілів-лідерів.

Найпопулярніший новий автомобіль за результатами 2017 року Kia Sportage не ввійшов у п’ятірку лідерів першого місяця нового року. Натомість в ній опинилася модель, які тільки-но вийшла на ринок.

1. Volkswagen Golf Sportwagen

Велика партія Volkswagen Golf Sportwagen 2015 року виготовлення, які через скандал "дизельгейт" не можуть продаватись у США, український імпортер масово везе в Україну. Мова йде про кілька тисяч машин вартістю від $18 тис. Багато з них, замовлених українцями ще в минулому році, прийшла до дилерів у січні.

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2. Toyota RAV4

Привабливі ціни на Toyota RAV4, які виставили дилери (від $24 тис.), а також стрімка девальвація гривні, змусили багато потенційних покупців цього популярного кросовера швидше ставати реальними.

3. Toyota Camry

Цей автомобіль довго чекали, і як тільки-но він з’явився у вільному продажі у дилерів, бажаючі без вагань забирали їх. Потенціал моделі величезний на весь 2018 рік.

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4. Renault Duster

Незважаючи на те, що невдовзі в Україну приїде перша партія Renault Duster нового покоління, нинішня версія також добре продається. Не в останню чергу – через привабливу ціну (від $14,5 тис.) та вигідні кредитні умови.

5. Skoda Rapid

Вартість Skoda Rapid 2017 року випуску починається від $13 тис. – як на вживаний 5-річний автомобіль. Хіба це не вдалий час придбати це авто?

Нагадаємо, що дизельні автомобілі продаються все гірше.