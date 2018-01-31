Скандал зі шкідливими викидами дизельних двигунів спричинив зниження попиту на такі авто у Європі. Натомість бензинові, гібридні та електричні авто продаються краще.

Про зниження продажів автомобілів з дизельними двигунами повідомляє аналітичне агентство JATO Dynamics.

За їх даними, жителі 27 країн Євросоюзу у минулому році купили всього 6,77 мільйонів нових легкових авто на важкому паливі, а це не лише на 7,9% менше, аніж у 2016-му, але й стало найнижчим показником в останньому десятилітті.

Читайте також: Названі найпопулярніші автомобілі світу

В той же час реєстрація бензинових автомобілів збільшилась на 760 000 одиниць. Транспортні засоби на альтернативному паливі (гібриди та електромобілі) поки що займають лише частку ринку у 4,8% (737,400 одиниць), однак ця кількість постійно росте (+46,1% у порівнянні з попереднім роком).

Нагадаємо, що всього 2017 році в Євросоюзі було продано 15,57 млн. нових легкових автомобілів.