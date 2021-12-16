Основна мета відео – продемонструвати аеродинаміку більш емоційно та динамічно розробленого автомобіля.

Enyaq Coupé має дуже низький коефіцієнт лобового опору, що робить його кращим у своєму класі. Поліпшення аеродинаміки в основному пояснюється новою формою задньої частини та заниженим спойлером на верхній кромці кришки багажника.

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На додаток до першокласної аеродинаміки, відео також показує, що новий Enyaq Coupé iV також може бути оснащений решіткою Crystal Face, яка підсвічується 131 світлодіодом.

З точки зору технологій та обладнання, Enyaq Coupé iV, природно, залишиться близьким до Enyaq iV, тому потенційні клієнти можуть розраховувати на конфігурації із заднім або повним приводом і потужністю електродвигуна від 132 до 220 кВт.

Всередині будуть доступні екологічно чисті матеріали, тоді як купе зберігає більшість практичних властивостей звичайного позашляховика. Багажний відсік, наприклад, обіцяє 570 літрів простору.