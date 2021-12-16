Основная цель видео – продемонстрировать аэродинамику более эмоционально и динамично разработанного автомобиля.

Enyaq Coupé имеет очень низкий коэффициент лобового сопротивления, что делает его лучшим в своем классе. Улучшение аэродинамики в основном объясняется новой формой задней части и заниженным спойлером на верхней кромке крышки багажника.

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В дополнение к первоклассной аэродинамике, видео показывает, что новый Enyaq Coupé iV также может быть оснащен решеткой Crystal Face, которая подсвечивается 131 светодиодом.

С точки зрения технологий и оборудования, Enyaq Coupé iV, естественно, останется близким к Enyaq iV, поэтому потенциальные клиенты могут рассчитывать на конфигурации с задним или полным приводом и мощностью электродвигателя от 132 до 220 кВт.

Внутри будут доступны экологически чистые материалы, в то время как купе сохраняет большинство практических свойств обычного внедорожника. Багажный отсек, например, обещает 570 литров пространства.