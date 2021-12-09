Škoda Fabia оказалась одним из самых безопасных автомобилей в своем классе. Модель набрала 78% возможных баллов в испытаниях Euro NCAP.

Новая Škoda Fabia получила высокие оценки в комплексных краш-тестах и тестах на безопасность, проведенных Европейской программой оценки новых автомобилей (Euro NCAP). Автомобиль набрал 78% максимально возможных баллов в программе испытаний, критерии оценки для которых в 2020 году стали еще более жесткими.

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Это означает, что новая Fabia является одним из самых безопасных автомобилей в своем классе. Автомобиль получил 85% максимальных баллов за защиту взрослых и 81% за безопасность детей, особенно хорошо показав себя в этих двух испытаниях.

Новая Škoda Fabia может оснащаться девятью подушками безопасности и подушкой безопасности для коленей водителя, а задние боковые подушки безопасности впервые в этой серии доступны как опция. Крепления ISOFIX и Top Tether для надежной установки детских сидений входят в стандартную комплектацию крайних задних сидений и доступны как опция для сиденья переднего пассажира.

Платформа MQB-A0, в которой почти 80 процентов компонентов изготовлены из высокопрочной стали, не только обеспечивает Fabia кузовом с высокой устойчивостью к скручиванию, но также впервые поддерживает интеграцию семи передовых систем помощи водителю. В частности система Travel Assist, которая включает адаптивный круиз-контроль( ACC), встроенную систему удержания в полосе и распознавания дорожных знаков. Среди других функций – ассистент смены полосы движения (Side Assist) и Front Assist с защитой пешеходов и велосипедистов. Чтобы упростить парковку, можно заказать дополнительные системы помощи при парковке, маневрировании и камеру заднего вида.