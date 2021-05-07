Официальный дистрибьютор автомобилей Škoda в Украине сообщил, когда новая Fabia появится в нашей стране и какие будут доступны силовые агрегаты комплектации и цвета.

В Украине автомобиль будет доступен в конце года в комплектации Active, Ambition и Style только с трехцилиндровыми двигателями 1,0 MPI EVO 48 кВт (65 л.с.) и 59 кВт (80 л.с.) и 5-ступенчатой ​​МКПП.

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В Европе для Fabia предусмотрено пять бензиновых двигателей мощностью от 48 кВт (65 л.с.) до 110 кВт (150 л.с.). Также для европейских покупателей доступна автоматическая трансмиссия. Дизельные или газовые двигатели и гибридные силовые установки для новой Fabia не предлагаются вообще.

Для новой Škoda Fabia предлагается выбор из девяти цветов кузова: два цвета металлик Phoenix Orange и Graphite Grey дебютируют для бренда и модельного ряда соответственно. Серый металлик Graphite Grey и Black Magic с перламутровым эффектом можно выбрать для контрастного покрытия крыши, зеркал заднего обзора и окантовки решетки радиатора. Варианты колес включают 14-дюймовые и 15-дюймовые стальные диски, а также девять различных легкосплавных дисков от 15 до 18 дюймов.