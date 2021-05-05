Машина третьего поколения продержалась на конвейере семь лет, и теперь ей на смену пришла "четвертая" Fabia.

Маленькая Skoda осталась верна фирменному стилю с большим количеством граней. Мрачный взгляд фар и широкая решетка радиатора сделаны в едином ключе со старшими моделями, но Fabia впервые получила горизонтальные задние фонари с дополнительными секциями на пятой двери. Светодиодные фары есть уже “в базе”, хотя за диодные задние фонари придется доплачивать. Предложены колеса диаметром от 14 до 18 дюймов.

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Инженеры хорошо поработали над аэродинамикой. Коэффициент Cd уменьшен с 0,32 до 0,28 – в том числе благодаря активным заслонкам в нижней части радиатора, которые открываются электроникой только в случае необходимости. Разработчики уверяют, что при движении на скорости 120 км/ч эти заслонки позволяют снизить расход топлива на 0,2 л/100 км.

Но главное – Fabia стала заметно крупнее и шире. Колесная база одним махом выросла на 94 мм (до 2564 мм), а габаритная длина – на 111 мм (до 4108 мм). Ширина тоже стала больше на весомые 48 мм (до 1780 мм). По этому параметру новая Skoda Fabia уже сравнима с хэтчбеком Volkswagen Golf четвертого поколения! При этом высота стала меньше на 8 мм (1459 мм). Объем багажника под полкой вырос с 330 до 380 литров, а со сложенным задним рядом сидений – с 1150 до 1190 литров.

Есть неожиданность в интерьере: новая Fabia стала первой современной Шкодой с круглыми дефлекторами вентиляции. Ранее компания не позволяла себе такую ​​"вольность", хотя центральные дефлекторы и теперь прямоугольные и расположены под экраном медиасистемы. На выбор предложено три главных устройства с экранами диагональю 6,5, 8,0 или 9,2 дюйма, причем самая дорогая мультимедийка имеет навигатор, выход в интернет (eSIM) и автоматическое обновление.

В отличие от Октавии, сохранен отдельный пульт климатической системы, и классический переключатель наружного освещения на месте. Базовые приборы аналоговые, но за доплату теперь предложена виртуальная комбинация приборов с экраном на 10,25 дюйма. Расширена подсветка салона: например, появились диоды в области дверных ручек.

Базовые Фабии прежнему имеют "пролетарское" оснащение, хотя шесть подушек безопасности и система стабилизации входят в стандартную комплектацию. Но перечень опций значительно расширен. Например, в нем впервые появились обогрев руля и лобового стекла, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль и адаптивный круиз-контроль Travel Assist. А еще теперь можно заказать коленную подушку для водителя и боковые для задних пассажиров.

Кресло переднего пассажира может иметь сложную спинку и крепления Isofix. А еще у Фабии есть 43 решения из серии Simply Clever. Например, это разъем USB-C у основания салонного зеркала заднего вида, ниша для зонта в водительской двери (еще недавно такое решение было только у Суперба), отдельные карманы для смартфонов, множество крючков и ниш для мелочей плюс "гамак" в багажнике. А еще есть дополнительная сетка, закрепленная внизу багажной полки которая выдерживает нагрузку до 3,5 кг.

Skoda Fabia переехала на модульную платформу MQB-A0 (в “третьей” Фабии использованы только ее элементы), которая уже знакома по европейским моделям Volkswagen Polo, Audi A1 и Seat Ibiza. Это позволило не только расширить набор электронных систем, но и благодаря оптимизированной конструкции кузова и шасси получить массу машины на прежнем уровне. Правда, свою лепту внес и уменьшенный объем топливного бака: 40 литров вместо 45 у прежней модели. За доплату можно будет заказать бак на 50 литров.

Дизели Fabia потеряла еще в 2018 году, поэтому и в арсенале новой модели есть только бензиновые двигатели серии Evo. Это трехцилиндровый атмосферник 1.0 MPI (65 или 80 л.с.), турботройка 1.0 TSI (95 или 110 л.с.), а также турбочетверка 1.5 TSI мощностью 150 л.с. с системой отключения половины цилиндров. И никаких гибридов! Даже "мягких".

Все трехцилиндровые двигатели мощностью до 100 сил агрегатируются с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. Хэтчбеки с 110-сильным мотором имеют шестиступенчатую “механику” или семиступенчатый ​​”робот” DSG, а 150-сильная топ-версия оснащена трансмиссией DSG по умолчанию. Самая мощная Fabia может разогнаться до "сотни" за 7,9 с и набрать максимальные 225 км/ч.

На европейском рынке новые хэтчбеки Skoda Fabia появятся уже этим летом. Сохранится в гамме и универсал Fabia Combi, но его дебют состоится позже – возможно, только в 2022 году. Дело в том, что разработку универсала начали с задержкой потому, что первоначально предполагалось полностью заменить его паркетником Skoda Kamiq.