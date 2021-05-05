Машина третього покоління протрималася на конвеєрі сім років, і тепер їй на зміну прийшла "четверта" Fabia.

Маленька Skoda залишилася вірна фірмовому стилю з великою кількістю граней. Похмурий погляд фар і широка решітка радіатора зроблені в єдиному ключі зі старшими моделями, але Fabia вперше отримала горизонтальні задні ліхтарі з додатковими секціями на п'ятій двері. Світлодіодні фари є вже "в базі", хоча за діодні задні ліхтарі доведеться доплачувати. Запропоновано колеса діаметром від 14 до 18 дюймів.

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Інженери добре попрацювали над аеродинамікою. Коефіцієнт Cd зменшений з 0,32 до 0,28 - в тому числі завдяки активним заслінкам в нижній частині радіатора, які відкриваються електронікою тільки в разі потреби. Розробники запевняють, що при русі на швидкості 120 км / год ці заслінки дозволяють знизити витрату палива на 0,2 л / 100 км.

Але головне - Fabia стала помітно крупніше і ширше. Колісна база одним махом виросла на 94 мм (до 2564 мм), а габаритна довжина - на 111 мм (до 4108 мм). Ширина теж стала більше на вагомі 48 мм (до 1780 мм). За цими параметрами нова Skoda Fabia вже порівнянна з хетчбеком Volkswagen Golf четвертого покоління! При цьому висота стала менше на 8 мм (1459 мм). Обсяг багажника під полицею виріс з 330 до 380 літрів, а зі складеним заднім рядом сидінь - з 1150 до 1190 літрів.

Є несподіванка в інтер'єрі: нова Fabia стала першою сучасною Шкодою з круглими дефлекторами вентиляції. Раніше компанія не дозволяла собі таку "вільність", хоча центральні дефлектори і тепер прямокутні і розташовані під екраном медіасистеми. На вибір запропоновано три головних пристрої з екранами діагоналлю 6,5, 8,0 або 9,2 дюйма, причому найдорожча мультімедійка має навігатор, вихід в інтернет (eSIM) і автоматичне оновлення.

На відміну від Октавії, збережений окремий пульт кліматичної системи, та й класичний перемикач зовнішнього освітлення на місці. Базові прилади аналогові, але за доплату тепер запропонована віртуальна комбінація приладів з екраном на 10,25 дюйма. Розширено підсвічування салону: наприклад, з'явилися діоди в області дверних ручок.

Базові Фабії як і раніше мають "пролетарське" оснащення, хоча шість подушок безпеки і система стабілізації входять в стандартну комплектацію. Але перелік опцій значно розширено. Наприклад, в ньому вперше з'явилися обігрів керма і лобового скла, панорамний дах, двозонний клімат-контроль і адаптивний круїз-контроль Travel Assist. А ще відтепер можна замовити колінну подушку для водія і бічні для задніх пасажирів.

Крісло переднього пасажира може мати складну спинку і кріплення Isofix. А ще у Фабії є 43 рішення з серії Simply Clever. Наприклад, це роз'єм USB-C біля основи салонного дзеркала заднього виду, ніша для парасольки в водійських дверях (ще недавно таке рішення було тільки у Суперба), окремі кишеньки для смартфонів, безліч гачків і ніш для дрібниць плюс "гамак" в багажнику. А ще є додаткова сітка, закріплена знизу багажної полиці яка витримує навантаження до 3,5 кг.

Skoda Fabia переїхала на модульну платформу MQB-A0 (у "третій" Фабії використані лише її елементи), яка вже знайома за європейськими моделями Volkswagen Polo, Audi A1 і Seat Ibiza. Це дозволило не тільки розширити набір електронних систем, але і завдяки оптимізованій конструкції кузова і шасі отримати масу машини на колишньому рівні. Правда, свою лепту вніс і зменшений об'єм паливного бака: 40 літрів замість 45 у колишньої моделі. За доплату можна буде замовити бак на 50 літрів.

Дизелі Fabia втратила ще в 2018 році, тому і в арсеналі нової моделі є тільки бензинові двигуни серії Evo. Це трициліндровий атмосферник 1.0 MPI (65 або 80 к.с.), турботрійка 1.0 TSI (95 або 110 к.с.), а також турбочетверка 1.5 TSI потужністю 150 к.с. з системою відключення половини циліндрів. І ніяких гібридів! Навіть "м'яких".

Всі трьохциліндрові двигуни потужністю до 100 сил агрегатуються з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач. Хетчбеки зі 110-сильним мотором мають шестиступінчасту "механіку" або семиступінчатий "робот" DSG, а 150-сильна топ-версія оснащена трансмісією DSG за замовчуванням. Найпотужніша Fabia може розігнатися до "сотні" за 7,9 с і набрати максимальні 225 км / год.

На європейському ринку нові хетчбеки Skoda Fabia з'являться вже цього літа. Збережеться в гамі і універсал Fabia Combi, але його дебют відбудеться пізніше – можливо, тільки в 2022 році. Справа в тому, що розробку універсала почали з затримкою, тому що спочатку передбачалося повністю замінити його паркетником Skoda Kamiq.