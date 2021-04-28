Чеський автовиробник розкрив деяку інформацію про майбутнього флагмана модельного ряду – електричний седан, що повинен з'явитись на ринку у 2025 році.

З 2022 року Skoda наступить на акселератор у розробці та розширенні свого асортименту електромобілів. А справжній вибух повинен відбутись у 2025 році, з виходом поки безіменного флагманського седана. Іспанський портал Motor створив рендер майбутньої новинки, спираючись на дизайн поточних батарейних моделей марки та останні тренди.

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За данними іспанського видання, новий електричний седан зі стрімким спортивним силуетом і тонкою діодною оптикою будуватимуть на новітній платформі SSP. Причому чеський флагман буде першою моделлю групи Volkswagen, збудованій на цій платформі. Якщо так, електрокар матиме 800-вольтову систему зарядки, з якою зможе дуже швидко відновлювати енергоресурс, можливість передньо- та повнопривідних виконань, а також акумулятори нового покоління з більшою ємністю 77 кВт-год та 550 кілометрів пробігу.

Наразі електрична лінійка Skoda складається з субкомпактного хетчбека Citigo-е iV і сімейного позашляховика Enyaq iV, до якого незабаром приєднається більш спортивний Enyaq iV Coupé.