Чешский автопроизводитель раскрыл некоторую информацию о будущем флагмана модельного ряда – электрический седан, который должен появиться на рынке в 2025 году.

С 2022 года Skoda наступит на акселератор в разработке и расширении своего ассортимента электромобилей. А настоящий взрыв должен состояться в 2025 году, с выходом пока безымянного флагманского седана. Испанский портал Motor создал рендер будущей новинки, опираясь на дизайн текущих батарейных моделей марки и последние тренды.

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По данным испанского издания, новый электрический седан со стремительным спортивным силуэтом и тонкой диодной оптикой будут строить на новейшей платформе SSP. Причем чешский флагман будет первой моделью группы Volkswagen, построенной на этой платформе. Если так, электрокар будет иметь 800-вольтовую систему зарядки, с которой сможет очень быстро восстанавливать энергоресурс, возможность передне - и полноприводных исполнений, а также аккумуляторы нового поколения с большей емкостью 77 кВт-ч и 550 километров пробега.

В настоящее время электрическая линейка Skoda состоит из субкомпактного хэтчбека Citigo-е iV и семейного внедорожника Enyaq iV, к которому вскоре присоединится более спортивный Enyaq iV Coupé.