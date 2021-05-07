Офіційний дистриб’ютор автомобілів Škoda в Україні повідомив, коли нова Fabia зівитися в нашій країні та які будуть доступні силові агрегати комплектації та кольори.

В Україні автомобіль буде доступним наприкінці року в комплектації Active, Ambition і Style тільки з трициліндровими двигунами 1,0 MPI EVO 48 кВт (65 к.с.) та 59 кВт (80 к.с.) і 5-ступеневою МКПП.

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У Європі для Fabia передбачено пʼять бензинових двигунів потужністю від 48 кВт (65 к.с.) до 110 кВт (150 к.с.). Також для європейських покупців доступна автоматична трансмісія. Дизельні або газові двигуни та гібридні силові установки для нової Fabia не пропонуються взагалі.

Для нової Škoda Fabia пропонується вибір з девʼяти кольорів кузова: два кольори металік Phoenix Orange та Graphite Grey дебютують для бренду і модельного ряду відповідно. Сірий металік Graphite Grey та Black Magic з перламутровим ефектом також можна обрати для контрастного покриття даху, дзеркал задьного огляду і окантовки решітки радіатора. Варіанти коліс включають 14-дюймові та 15-дюймові стальні диски, а також девʼять різних легкосплавних дисків від 15 до 18 дюймів.