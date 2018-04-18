Пара новеньких Мустангів "дають кута" на треку Virginia International Raceway. Видовищне дійство!

Ford Mustang RTR – це серійні спорткари з заводською підготовкою до перегонів. Здається, ця парочка Мустангів більш ніж готова для ефектного дріфту.

RTR означає Ready To Race, тобто “готовий до перегонів”. Mustang RTR можна замовити у багатьох офіційних дилерів Ford у США, а також у єдиного європейського дилера у Люксембургу. Підготовкою спорткарів займаються спеціалісти підрозділу Ford Performance. Днями на YouTube-каналі спортивного підрозділу з’явився короткий відеоролик, адреналіну з якого вистачило б на повнометражний фільм.

Два RTR Mustang нового покоління, два майстерних дріфтера та один трек. Вон Гіттін Молодший на Monster Energy Nitto Tire Ford Mustang RTR проти Челсі ДеНофа на BC Racing Ford Mustang RTR. Це все, що треба знати, далі – тільки дивитись відео.

Також цікаво: Кен Блок повертається у ралі на легендарному боліді WRC Ford Escort RS Cosworth