Обрано переможця конкурсу на посаду очільника Державного агентства автомобільних доріг України.

Кабінет Міністрів України визначив переможця конкурсу на посаду Голови Державного агентства автомобільних доріг України, ним став Кузькін Євген Юрійович, який з травня 2021 року є тимчасово виконуючим обов'язки Глави Укравтодору.

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З червня 2020 р. був першим заступником Голови Державного агентства автомобільних доріг України.

Доктор економічних наук, має почесне звання “Заслужений економіст України”. Нагороджений орденом “За заслуги” ІІ ступеня.

Загальний стаж роботи понад 39 років. Стаж державної служби понад 32 роки.

Закінчив Харківський інженерно-економічний інститут (1981) та Харківський регіональний інститут державного управління Української Академії державного управління при Президентові України (2002).

Впродовж кар’єри працював на експертних і керівних посадах у Фінансовому управлінні Харківської ОДА, Державній податковій інспекції у Харківській області, у 2010-2011 рр. обіймав посаду заступника Міністра фінансів України, очолював Департамент місцевих бюджетів Міністерства фінансів України та Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Укравтодору.