Избран победитель конкурса на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Кабинет Министров Украины определил победителя конкурса на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины, им стал Кузькин Евгений Юрьевич, который с мая 2021 года является временно исполняющим обязанности главы Укравтодора.

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С июня 2020 г. был первым заместителем председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Доктор экономических наук, имеет почетное звание “Заслуженный экономист Украины”. Награжден орденом “За заслуги” II степени.

Общий стаж работы более 39 лет. Стаж государственной службы более 32 лет.

Окончил Харьковский инженерно-экономический институт (1981) и Харьковский региональный институт государственного управления Украинской Академии государственного управления при Президенте Украины (2002).

На протяжении карьеры работал на экспертных и руководящих должностях в Финансовом управлении Харьковской ОГА, Государственной налоговой инспекции в Харьковской области, в 2010-2011 гг. занимал должность заместителя Министра финансов Украины, возглавлял Департамент местных бюджетов Министерства финансов и Департамент планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Укравтодора.