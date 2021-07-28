МВС хоче отримати контроль над перевантаженням українських доріг великогабаритним транспортом. Зараз за це відповідає "Укртрансбезпека", яка підпорядкована Мінінфраструктури.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив про необхідність посилення контролю над завантаженістю українських доріг, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

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"Є завдання: якнайдовше зберегти в хорошому стані оновлені українські дороги. І для цього особливо актуальним є посилення контролю за великогабаритним та великоваговим транспортом", - цитує прес-служба слова Монастирського, сказані під час зустрічі з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим.

Сторони обговорили співробітництво в посиленні відповідальності за перевантаження доріг транспортом

"Набираємо обертів і працюємо разом з Міністерством інфраструктури над аудитом вже діючої системи габаритно-вагового контролю та взаємодіємо під час запуску нових об’єктів. Рух українськими дорогами має бути безпечним і комфортним для всіх", - сказав глава МВС.